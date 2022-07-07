С начала лета 24 человека погибли на водоемах Иркутской области

С начала летнего сезона на водоемах Иркутской области погибли 19 взрослых и пять детей. В местах массового отдыха принято решение об увеличении количества спасательных постов в выходные.

По данным МЧС, в 11 случаях граждане купались в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, увеличение числа погибших на воде обусловлено жарой и отсутствием мест для безопасного купания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Девять человек, которые начинали тонуть, удалось спасти. Среди них — два ребенка.

По выходным в местах массового отдыха будут увеличивать количество спасательных постов. В Иркутске на Квадратах, Боковском протоке и Теплых озерах три поста сформированы Иркутским отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Восемь студентов прошли курсы матросов-спасателей и готовы работать в Зиминском районе. На Малом Море озера Байкал патрульные группы усилят двумя постами Всероссийского общества спасания на водах.

К дежурствам на спасательных постах и патрулированию водоемов также привлекаются полицейские, сотрудники местных администраций, Прибайкальского национального парка. Для фиксации возможных нарушений используются беспилотники.

В Катангском районе на реке Нижняя Тунгуска утонул 17-летний подросток. Трагедия произошла недалеко от села Ербогачен.