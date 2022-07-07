Суд арестовал директора РАРАН по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы 6 июля удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора Научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» (РАРАН) Андрея Грудзинского.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании Грудзинскому А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 августа 2022 года», — сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Грудзинскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В тот же день сотрудники Следственного комитета России (СК РФ) попросили заочно арестовать научного руководителя Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юрия Пивоварова. Его обвиняют по делу о растрате.

30 июля оперативники столичного ГУ МВД задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау в качестве обвиняемого в хищении средств университета на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

Мау был отправлен под домашний арест до 7 августа. Ему выдвинули обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Мау грозит до 10 лет лишения свободы.