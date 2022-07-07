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Посольство Британии в Москве отказалось менять адрес и указывать площадь ЛНР

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Посольство Великобритании в РФ отказалось переходить на новый адрес после появления рядом с ним площади Луганской Народной Республики (ЛНР).

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Об этом 7 июля сообщили «РИА Новости».

«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном веб-сайте посольства», — сообщили агентству в дипмиссии.

На странице представительства в качестве адреса указано Москва, Смоленская набережная, дом 10.

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании названия «Площадь Луганской Народной Республики». Она расположена на безымянном участке вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

Это произошло после того, как накануне пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории около британского посольства в честь ЛНР.

В дипмиссии в ответ на появление нового топонима заявили, что это не повлияет на позицию Великобритании по вопросу Украины. При этом сотрудники не стали повторять действия посольства США, которое сменило свой адрес на физические координаты.

Американская дипмиссия теперь располагается на площади Донецкой Народной Республики, она появилась 22 июня благодаря участию москвичей. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников голосования (124 536 человек).

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