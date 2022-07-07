В Якутии за сутки ликвидировали 15 лесных пожаров

В Якутии за минувшие сутки ликвидировали 15 лесных пожаров. Общая площадь горения в республике превышает 42 тыс. га.

По данным на утро 7 июля, в Якутии действует 87 возгораний, 17 из них выявлены за последний день. Специалисты ведут тушение 23 пожаров, которые действуют на площади 243 га. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В работах задействованы 763 человека и 60 единиц техники. Кроме того, для искусственного вызывания осадков в Горном, Нерюнгринском районах и около Якутска использовали самолет Ан-26 «Циклон». Самолет Як-42 работал в Таттинском и Чурапчинском районах.

С начала пожароопасного сезона в Якутии произошло 304 природных пожаров. Огонь прошел площадь свыше 136 тыс. га. За аналогичный период 2021 года площадь возгораний превышала 1 млн га.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Амурской области лесные пожары потушили на площади 3 тыс. га. Общая площадь действующих возгораний составляет 1,3 тыс. га. Причиной всех пожаров стали грозы. Возгорания находятся на значительном удалении от населенных пунктов.