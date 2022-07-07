Заммэра Москвы Сергунина рассказала о бизнес-миссиях для экспортеров

Столичные предприниматели смогут представить свою продукцию в дружественных странах в рамках бизнес-миссий, которые организует Московский экспортный центр (МЭЦ). Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«На этот год запланировано пять бизнес-миссий. Встречи с потенциальными партнерами и байерами пройдут в дружественных государствах — странах СНГ, Персидского залива и Северной Африки. Представить свои товары и услуги зарубежным заказчикам смогут IT-компании, производители пищевой продукции, косметики, электроники и электротехники, строительные и химические предприятия», — отметила вице-мэр.

При этом МЭЦ отвечает за маркетинговую и организационную подготовку как многоотраслевых, так и узкоспециализированных бизнес-миссий: сотрудники центра находят для предпринимателей заинтересованных байеров и проводят с ними предварительные консультации. Город берет на себя затраты, связанные с деловой составляющей мероприятий, включая услуги переводчиков и подготовку презентационных материалов.

Так, 31 августа в Узбекистане пройдет многоотраслевая бизнес-миссия, а с 7 по 9 сентября в рамках выставки KazBuild в Казахстане запланированы переговоры представителей московских строительных компаний с потенциальными импортерами. В октябре в ОАЭ заинтересованных байеров со своей продукцией познакомят медицинские, фармацевтические и IT-предприятия российской столицы, а также компании, занимающиеся электроникой и пищевой промышленностью. Для производителей косметики с 9 по 12 ноября в Белоруссии пройдет бизнес-миссия в рамках выставки «Интерстиль-2022», а на декабрь запланированы деловые переговоры московских экспортеров с партнерами в Египте.

Принять участие в мероприятиях могут малые и средние московские компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не менее полугода назад. Им нужно подать заявку на сайте МЭЦ.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.