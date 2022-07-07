Применяемый для лечения СМА препарат «Золгенсма» официально появился в России

Самый дорогой лекарственный препарат «Золгенсма» официально поступил в оборот в России. Об этом 7 июля сообщил Центр развития перспективных технологий.

«Первые упаковки «Золгенсма» получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы «Честный знак». Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», — сообщила компания «РИА Новости».

«Золгенсма» необходима для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — редкой генетической болезни, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга.

Стоимость одного укола препаратом превышает $2 млн, для лечения ребенка достаточно одной инъекции. Производством «Золгенсмы» занимается швейцарская фирма Novartis.

Препарат был зарегистрирован в России 9 декабря 2021 года. Он вошел в государственный реестр лекарственных средств.

4 августа фонд «Круг добра» сообщил «Известиям» о заключении договоров на поставку в Россию препаратов «Золгенсма» и «Карзиба», которые необходимы детям с орфанными заболеваниями. В фонде не стали называть сумму сделки, так как данная информация по условиям договора не подлежит разглашению. В то же время уточнялось, что «Круг добра» получил от фармкомпании Novartis «огромную скидку».

«Круг добра» был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина.