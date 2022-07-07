Две реки могут выйти из берегов в Забайкальском крае
На территории Забайкальского края продолжается подъем уровня воды в водоемах. В ближайшие два дня возможен выход воды на пойму в реках Читинка и Куэнга.
По данным МЧС, разлив ожидается около сел Укурей и Шишкино. Кроме того, прогнозируется рост уровня воды в северных, восточных и юго-восточных районах. Об этом сообщает ChitaMedia.
Подъем воды вызван продолжительными осадками. В Гидрометцентре не исключают подтопление дорог, мостов и приусадебных участков.
Жителей Забайкалья просят соблюдать осторожность до стабилизации обстановки. Родителям рекомендовано следить за местонахождением детей.
Ранее штормовое предупреждение из-за обильных осадков объявили в Приморском крае. Дороги Владивостока готовят к возможным подтоплениям.