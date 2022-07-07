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«Ростех» представил машину скорой помощи на базе Lada Niva Legend

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Фото: rostec.ru/Виктор Молодцов
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На выставке «Иннопром – 2022» холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех» показал полноприводную машину скорой помощи, созданную на базе автомобиля Lada Niva Legend, сообщила 6 июля пресс-служба компании.

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Автомобиль скорой медицинской помощи планируют выпускать в двух вариантах: А и В. Класс А — машина для линейных подстанций неотложной помощи. Машина предназначена для экстренной транспортировки пациентов на небольшие расстояния.

Второй вариант, класс В, — полноприводный реанимобиль для сельской местности. Мощность двигателя возросла до 110 л.с. У машины увеличены габариты медицинского модуля, благодаря чему в скорой возможна работа медицинской бригады из трех врачей.

В Ростехе сообщили, что первые серийные экземпляры новой машины скорой медицинской помощи на базе Lada Niva Legend Prima отправят заказчикам в августе этого года.

12 мая «Известия» сообщали, что Группа ГАЗ представила новый медицинский комплекс на базе «Газели NN». Машина построена на основе фургона полной массой 4,6 т и сверхдлинной колесной базой. Автомобиль предназначен для проведения медосмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий на предприятиях или в отдаленных населенных пунктах.

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