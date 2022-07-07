Литва откажется создавать «зеленые коридоры» для транзита в Калининград

Литовские власти не согласятся на установление «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область через свою территорию. Об этом 7 июля заявила советник президента страны Аста Скайсгирите в эфире национального радио LRT.

«Политика Литвы до сих пор — нужно запретить транзит санкционированных товаров и осуществлять контроль. Момент контроля должен обязательно остаться, и когда кто-то публично говорит о «зеленых коридорах», об этом не может быть даже мысли, чтобы Литва не контролировала на своей территории что следует, куда следует и почему следует», — рассказала Скайсгирите.

Она также отметила, что дипломаты Литвы обсуждают с Еврокомиссией (ЕК) текст готовящегося документа по вопросам разъяснения ситуации с транзитом. По словам Скайсгирите, «это не тот случай, когда ЕК только велит, а мы только исполняем».

Во вторник, 5 июля, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести ответные меры против Литвы из-за ситуации с запретом транзита в регион. Вероятным исходом он назвал полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ, так как достойным ответом, по словам губернатора, могут стать лишь экономические ограничения.

4 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.