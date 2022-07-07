Суд оставил блогера Юрия Дудя в списке иноагентов

Лефортовский суд Москвы оставил в силе решение о внесении в реестр СМИ-иноагентов блогера Юрия Дудя, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно материалам дела, истец просил признать действия Минюста незаконными. Сообщается, что блогер не получил уведомление в течение трех рабочих дней о внесении его в список СМИ-иноагентов, о новом статусе узнал из других СМИ и требовал исключить его из реестра. Однако в ходе заседания выяснилось, что уведомление Дудю все-таки направляли.

Представители блогера объяснили в суде, что денежное вознаграждение из-за рубежа он получал за период с августа 2017-го по июнь 2020 года. Получение денег, по словам адвокатов, происходило в 2021 году.

По закону получение денежных средств и распространение информации должно происходить одновременно.

Как стало известно в суде, Минюст обратил внимание на три видеоинтервью Дудя — с Александром Гордоном, Катериной Гордеевой и Тимой Белорусских, так как в этих материалах были ссылки на издания The insider и «Медуза» (оба признаны СМИ-иноагентами). Кроме того, выяснилось, что блогер участвовал в создании сообщений для радио «Свобода» (признано СМИ-иноагентом).

Сумма полученного Дудем гонорара в суде не озвучивалась. Его представители не стали комментировать эту информацию журналистам.

Юрий Дудь был внесен в список СМИ-иноагентов 15 апреля.

О том, что блогер подал административный иск к российскому Минюсту, стало известно 7 июня.

В октябре прошло года Зюзинский суд оштрафовал Дудя на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Административное дело в отношении Дудя было возбужденно после проверки его интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном (Алишером Моргенштерном).