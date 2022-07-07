Дроны используют для оценки затонувших кораблей на Сахалине

Беспилотные летательные аппараты задействуют в оценке состояния и поиске затонувших судов в акваториях Сахалинской области. Корабли будут утилизированы в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

С помощью дронов специалисты смогут оценить состояние затонувших судов. Полученные с беспилотников данные используют для создания цифрового паспорта объекта, а также единой базы затонувших кораблей. База будет составлена в виде интерактивной карты в геоинформационной системе региона, пишет ИА SakhalinMedia.

Затонувшие корабли планируют поднять со дна в Александровск-Сахалинском, Долинском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Сахалинском, Северо-Курильском, Углегорском и Южно-Курильском районах.

Утилизация судов стартовала в Сахалинской области в 2021 году, первый корабль со дна подняли в Невельском районе. В течение трех лет планируется ликвидировать более чем 50 объектов. До конца 2022 года со дна поднимут девять кораблей.