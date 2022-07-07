Посольство Британии в Москве отказалось менять адрес и указывать площадь ЛНР

Посольство Великобритании в Москве отказалось менять адрес после появления рядом с ним площади Луганской Народной Республики (ЛНР).

Это следует из ответа, который дипмиссия озвучила 7 июля на соответствующий запрос «РИА Новости».

«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном веб-сайте посольства», — сказали в представительстве.

Там сообщается, что ведомство расположено по адресу Смоленская набережная, дом 10 в Москве.

5 июля посольство заявило, что появление рядом с ним площади ЛНР не изменит позиции страны по текущей ситуации на Украине и в Донбассе. Сотрудники дипмиссии при этом проигнорировали вопрос о том, будут ли они указывать вместо адреса координаты, как это делает посольство США.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании названия «Площадь Луганской Народной Республики». Она расположена на безымянном участке вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

Накануне пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории около британского посольства в честь ЛНР.

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников голосования (124 536 человек).