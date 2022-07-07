Уникальную операцию провели врачи ХМАО и вернули пациенту дыхание

В Сургутской окружной клинической больнице впервые в ХМАО провели уникальную операцию — врачи удалили у пациента часть трахеи, пораженной опухолью, и вернули ему возможность дышать.

В региональном департаменте здравоохранения ИА «Ура.ру» рассказали, что у 58-летнего мужчины около двух месяцев назад появились затруднения в дыхании.

Фибробронхоскопия показала опухоль трахеи. У больного нарастали симптомы стеноза трахеи с практически полным перекрытием просвета органа. Было принято решение оперировать пациента в Сургуте, хотя обычно подобные операции проводятся в федеральных онкологических центрах.

Уже через час после хирургического вмешательства пациент вернулся к нормальному дыханию. В настоящее время он проходит послеоперационное лечение.