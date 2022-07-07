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Банк предотвратил перевод мошенникам 1,65 млн рублей в Магадане

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Банк в Магадане не позволил местному жителю перевести 1,65 млн рублей телефонным мошенникам. По факту покушения на преступление возбуждено уголовное дело.

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По данным правоохранительных органов, злоумышленники во время общения с магаданцем ввели его в заблуждение и убедили, что его счета находятся под угрозой. Мужчина согласился перевести крупную сумму на «безопасный» счет. Однако денежную операцию предотвратила служба безопасности банка. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Прокуратура признало постановление следователя законным.

В Свердловской области двух человек будут судить за участие в преступной схеме, в ходе которой 16 пенсионеров лишились 3,8 млн рублей. Злоумышленники звонили потерпевшим и сообщали заведомо ложные сведения о ДТП с участием родственников. Пожилым людям предлагали передать деньги, чтобы их близких не привлекли к ответственности. По версии следствия, обвиняемые выполняли роль курьеров.

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