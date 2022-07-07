Восьмилетний ребенок погиб от удара током в Приморском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка от удара током в Приморском крае. Восьмилетняя девочка получила травму во время использования электрического насоса.

Трагедия произошла в деревне Кирилловка Партизанского района 5 июля. По данным следствия, девочка играла с другими детьми на придомовой территории частного дома. Ребята обливались водой, которая подавалась из скважины через шланг с помощью насоса. В какой-то момент ребенка ударило током. В ночь после происшествия пострадавшая скончалась, пишет ИА UssurMedia.

Следователи проводят опрос очевидцев и осматривают место происшествия. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

5 июля в Костромской области двое подростков забрались на крышу водонапорной башни. Один из них взялся за электрический провод и получил удар током. Мальчик 2007 года рождения скончался.