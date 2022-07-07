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Опубликованы новые подробности ликвидации главаря ОУН Коновальца

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Стали известны новые детали ликвидации основателя и главаря «Организации украинских националистов» (ОУН) и по совместительству агента разведки Адольфа Гитлера Евгения Коновальцева. Его уничтожил сотрудник органов госбезопасности СССР Павел Судоплатов в мае 1938 года. Данные стали доступны в честь 115-летия со дня рождения Судоплатова.

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Сотрудник госбезопасности родился в Мелитополе и внес существенный вклад в борьбу с украинским национализмом и германским нацизмом. Он ликвидировал Коновальцева, при котором была разработана человеконенавистническая идеология украинских националистов, ОУН при фашизме с подачи армии Гитлера наращивала военный потенциал для сражения на стороне Германии в войне с Советским Союзом.

Суд СССР заочно приговорил Коновальцева к смертной казни, сообщает РИА «Новости».

9 мая в одной из мариупольских школ нашли методичку, в которой героизируется украинский националист и нацистский коллаборационист Степан Бандера. Кроме того, имеются разделы про украинского гетмана Ивана Мазепу, украинских националистов Семена Петлюру и Евгения Коновальца, которые тоже выставляются в положительном свете.

14 октября 2021 года украинские националисты провели в центре Киева марш в честь годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, признана террористической и запрещена в РФ) по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Участники марша начали собираться в Парке Шевченко и принесли с собой среди прочего флаги «Правого сектора» (запрещен в РФ). Акция проходила под песню «Батько наш — Бандера». При этом участники шествия с ошибкой написали имя Бандеры на плакате.

В 2015 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, дал организации статус «борцов за независимость» страны, а ее участникам — право на соцгарантии. В РФ осудили это решение, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц», и «что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне».

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