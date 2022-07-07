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Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила о неспособности ВСУ использовать западное оружие

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Случаи перепродажи Украиной западной военной техники не вызывают удивления. Об этом 7 июля заявила экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски.

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не подготовлены к использованию новейших образцов оружия, в связи с чем не способны им эффективно пользоваться и пытаются извлечь из них финансовую прибыль.

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«Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью, проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», — сказала Квятковски «РИА Новости».

Аналитик также объяснила, какие цели преследуют западные страны, поставляя Украине вооружение.

«Страны, которые поставляют вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину. Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию», — заявила Квятковски.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он также отметил, что оружие расползается и по Ближневосточному региону.

20 июня об этом же сообщал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он указал на то, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно всё чаще появляется в сирийском Идлибе.

10 июня старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан отметил, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию. Он также указал, что весьма высокая скорость передачи оружия Киеву увеличивает риск потери контроля за поставками из-за «царящего хаоса».

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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