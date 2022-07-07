Заболеваемость ОРВИ выросла на 12% за неделю в Сахалинской области
За минувшую неделю в Сахалинской области зарегистрировано 973 случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Уровень заболеваемости вырос на 12% по сравнению с предыдущей неделей.
По данным Роспотребнадзора, рост числа заболевших отмечался в детской возрастной группе. На 180% увеличилось число пациентов в возрасте от трех до шести лет. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.
Среди взрослых отмечено снижение заболеваемости на 18,4%. Общий уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 30%.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске за минувшую неделю зарегистрировано 1,58 тыс. случаев ОРВИ. У 10 человек диагностировали заражение энтеровирусом, у 50 человек выявили внебольничную пневмонию.