Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае предупредили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
Мир
Семь человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов украинских военных
Мир
Под Херсоном нашли перевалочный пункт диверсантов ВСУ и схрон с оружием
Мир
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Экономика
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля
Экономика
Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют
Мир
В Германии указали на уменьшение военной и финансовой помощи Украине
Мир
Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Мир
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
Мир
Лавров начнет саммит G20 со встреч с главами МИД Китая и Турции

В России официально появился самый дорогой в мире препарат

В России официально появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма» для лечения СМА
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), официально появился в России. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Железный аргумент: бизнес предупредил о рисках дефицита медизделий в России
Производители товаров для медицины выступили против новых правил регистрации их продукции

Отмечается, что первые упаковки препарата получили маркировку и поступили в гражданский оборот.

Три упаковки уже использовали московская Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

«Золгенсма» является самым лекарством в мире, стоимость одной инъекции составляет от $2,1 млн до $2,5 млн. Этот препарат выпускает швейцарская компания Novartis. Для лечения ребенка достаточно одного укола.

Спинальная мышечная атрофия — группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов.

В середине декабря прошлого года Минздрав РФ зарегистрировал швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — «Золгенсму»

Ранее, 4 августа, фонд «Круг добра» сообщил «Известиям» о заключении договоров на поставку в Россию препаратов «Золгенсма» и «Карзиба», которые необходимы детям с орфанными заболеваниями.

«Круг добра» был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. 19 марта первые лекарства в рамках фонда были доставлены детям с СМА.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022