В России официально появился самый дорогой в мире препарат

Самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), официально появился в России. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Отмечается, что первые упаковки препарата получили маркировку и поступили в гражданский оборот.

Три упаковки уже использовали московская Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

«Золгенсма» является самым лекарством в мире, стоимость одной инъекции составляет от $2,1 млн до $2,5 млн. Этот препарат выпускает швейцарская компания Novartis. Для лечения ребенка достаточно одного укола.

Спинальная мышечная атрофия — группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов.

В середине декабря прошлого года Минздрав РФ зарегистрировал швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — «Золгенсму»

Ранее, 4 августа, фонд «Круг добра» сообщил «Известиям» о заключении договоров на поставку в Россию препаратов «Золгенсма» и «Карзиба», которые необходимы детям с орфанными заболеваниями.

«Круг добра» был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. 19 марта первые лекарства в рамках фонда были доставлены детям с СМА.