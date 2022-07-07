Десятилетняя девочка утонула на популярном пляже в Находке

Прокуратура проводит проверку по факту гибели десятилетней девочки после прыжка с матраса на пляже в Находке. Ребенка обнаружили спасатели.

Инцидент произошел на пляже «Золотари». По данным правоохранительных органов, девочка с разрешения родителей отправилась к водоему с подругой и ее отцом. Во время купания девочка спрыгнула с матраса в воду, но выбраться самостоятельно из воды не смогла. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также по обеспечению безопасности на водных объектах.

В Красноярском крае 50-летний мужчина утонул в реке Ангаре, спасая девятилетнего пасынка. Ребенок попал в течение, которое стало уносить его от берега. Отчиму удалось схватить мальчика и передать его очевидцам, но сам мужчина ушел под воду.