Пять человек пострадали в ДТП в Сахалинской области
Две иномарки столкнулись на автодороге Южно-Сахалинск – Холмск на Сахалине. Травмы получили пять человек, в том числе двое детей.
Авария произошла 7 июля на территории Холмского района. По данным правоохранительных органов, 33-летний водитель автомобиля Mazda Axela во время обгона не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения. В результате он допустил столкновение с машиной Toyota Land Cruiser 200, пишет ИА SakhalinMedia.
По факту ДТП проводится проверка.
В Забайкальском крае автокран с площадки грузового трала во время ДТП упал на легковой автомобиль Honda, в котором находились восемь человек. Два человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, получили травмы.