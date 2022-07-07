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Рубль в начале торгов четверга переходит к росту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рубль утром в четверг, 7 июля, переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро — около 64,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже за 7 июля.

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Курс доллара расчетами «завтра» на 10.09 мск снижался на 5 копеек, до 63,3 рубля, евро — на 21 копейку, до 64,56 рубля.

В первые минуты торгов четверга доллар максимально поднимался до 64,47 рубля, евро — до 65,85 рубля.

Ранее в этот день директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что ослабление рубля в июле вызвано действиями государства, активно покупающего юань. Финансист отметил, что крепкий рубль не был выгоден российской экономике, так как мешал экспортерам получать устойчивую прибыль.

По мнению Тузова, курс доллара и евро продолжит расти к уровню в 70–80 рублей до конца года. Помешать этому могут новые санкции, если российским банкам продолжат закрывать корреспондентские счета в валюте.

Ранее в этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей. По его словам, в Минфине нашли решение, как избавиться от чрезмерно крепкого рубля.

6 июля в ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 66 рублей впервые с 3 июня. Стоимость доллара превысила 64 рубля впервые с 30 мая.

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