Аналитик «Универ Капитал» Тузов заявил об ослаблении рубля благодаря участию государства
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- Аналитик «Универ Капитал» Тузов заявил об ослаблении рубля благодаря участию государства
Поводом для ослабления рубля могли стать действия государства. Об этом 7 июля заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
Аналитик отметил, что для государства наиболее выгодным был бы курс 70–80 рублей за доллар, и Минфин нашел способ его добиться.
«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — заявил Тузов агентству «Прайм».
Крепкий рубль, по словам эксперта, невыгоден экспортным компаниям из-за сокращения их выручки. Поэтому российские власти проводят политику ослабления национальной валюты.
«Это отрицательно влияет как на темпы восстановления экономики, так и на финансовую устойчивость экспортеров. Поэтому курс в 70–80 рублей за доллар действительно можно считать оптимальным. Он позволит экспортно ориентированной экономике РФ комфортно пережить период санкций», — добавил финансист.
Тузов уверен, что цель в 70–80 рублей за доллар будет достигнута до конца года, если не будут введены новые санкции, закрывающие валютные корсчета российских банков.
Ранее, 6 июля, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин отмечал, что интервенции с валютами помогут ослабнуть рублю. К числу фундаментальных факторов, оказывающих давление на национальную валюту, аналитик назвал ускорение параллельного импорта. Текущая ситуация может привести к тому, что доллар будет стоить 75 рублей в этом году.
В этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 66 рублей впервые с 3 июня. Об этом свидетельствуют данные площадки после открытия торговой сессии 6 июля. Стоимость доллара превысила 64 рубля впервые с 30 мая.