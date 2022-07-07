Аналитик «Универ Капитал» Тузов заявил об ослаблении рубля благодаря участию государства

Поводом для ослабления рубля могли стать действия государства. Об этом 7 июля заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Аналитик отметил, что для государства наиболее выгодным был бы курс 70–80 рублей за доллар, и Минфин нашел способ его добиться.

«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — заявил Тузов агентству «Прайм».

Крепкий рубль, по словам эксперта, невыгоден экспортным компаниям из-за сокращения их выручки. Поэтому российские власти проводят политику ослабления национальной валюты.

«Это отрицательно влияет как на темпы восстановления экономики, так и на финансовую устойчивость экспортеров. Поэтому курс в 70–80 рублей за доллар действительно можно считать оптимальным. Он позволит экспортно ориентированной экономике РФ комфортно пережить период санкций», — добавил финансист.

Тузов уверен, что цель в 70–80 рублей за доллар будет достигнута до конца года, если не будут введены новые санкции, закрывающие валютные корсчета российских банков.

Ранее, 6 июля, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин отмечал, что интервенции с валютами помогут ослабнуть рублю. К числу фундаментальных факторов, оказывающих давление на национальную валюту, аналитик назвал ускорение параллельного импорта. Текущая ситуация может привести к тому, что доллар будет стоить 75 рублей в этом году.

В этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 66 рублей впервые с 3 июня. Об этом свидетельствуют данные площадки после открытия торговой сессии 6 июля. Стоимость доллара превысила 64 рубля впервые с 30 мая.