Посольство Великобритании в Москве отказалось менять адрес
Британское посольство в Москве отказалось использовать новый адрес на площади Луганской Народной Республики (ЛНР) и будет придерживаться старого названия локации — на Смоленской набережной.
«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном веб-сайте посольства», — сообщили в пресс-службе дипмиссии.
5 июля в посольстве заявили, что появление у его территории площади ЛНР не повлияет на позицию страны по текущим событиям.
Сотрудники при этом проигнорировали вопрос, будет ли посольство удалять свой новый адрес, как это сделали в представительстве США.
В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании названия «Площадь Луганской Республики» (ЛНР).
4 июля пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории около британского посольства в честь ЛНР.
22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников голосования (124 536 человек).