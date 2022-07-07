Очередное землетрясение зарегистрировали в Камчатском крае

В ночь на 7 июля сейсмологи зарегистрировали новое землетрясение в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края. Магнитуда сейсмического события составила 4,1.

Очаг землетрясения залегал на глубине 32 км. Эпицентр находился в 11 км к юго-востоку от поселка Усть-Камчатск, пишет ИА KamchatkaMedia. По данным МЧС, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались.

5 июля в Усть-Камчатском районе зарегистрировали три землетрясения за сутки. Подземные толчки происходили в 11 км от Усть-Камчатска, магнитуда сейсмических событий варьировалась от 4,0 до 5,2.

В тот же день два землетрясения в море зарегистрировали возле Курильских островов. Магнитуда составила 3,1 и 3,6. Очаги находились на глубине от 147 до 174 км.