Незаконную рекламу ликвидировали на трассе М7 «Волга» в Татарстане

Больше 20 незаконных рекламных конструкций демонтировали вдоль трассы М7 «Волга» в Татарстане. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы велись с начала 2022 года. Всего ликвидировать 26 конструкций, десять из которых были расположены в полосе отвода трассы.

В ведомстве отмечают, что в дальнейшем работа по ликвидации конструкций, не соответствующих требованиям ГОСТ, будет продолжаться. В то же время «Волго-Вятскуправтодор» проводит конкурс для размещения конструкций по согласованным тарифам.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию подъездной дороги к аэропорту Казани дополнительно направят 202 млн рублей. Это связано с увеличением стоимости строительных материалов.