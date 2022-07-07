Воду на двух пляжах Псковской области признали небезопасной

Управление Роспотребнадзора выявило отклонения в составе воды на двух пляжах в Псковской области. Состояние водоемов не соответствует гигиеническим нормативам.

По данным ведомства, на городском пляже на реке Ловать в Великих Луках в 4,1 раза превышено допустимое содержание Enterococcus. При этом вода соответствует нормативам по паразитологическим и физико-химическим показателям, пишет Псковское агентство информации. Данные по состоянию водоема направлены в администрацию Великих Лук.

В озере Баладзынь в деревне Гололобы в Великолукском районе показатель Enterococcus превышен в два раза. Роспотребнадзор выдал предписание на запрет купания в данном водоеме.

В Брянске купание запретили в пяти водоемах. Вода не соответствует гигиеническим нормативам.