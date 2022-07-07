Экс-депутат сейма Пискорский заявил, что НАТО не поможет Польше в случае войны с Россией

Экс-депутат сейма, политолог и обозреватель Mysl Polska Матеуш Пискорский заявил, что Польша не сможет рассчитывать на помощь НАТО в случае присоединения к боевым действиям на Украине.

Об этом он рассказал 6 июля в интервью «Украине.ру».

Отправка польских военных на Украину автоматически приведет к конфликту с Россией, в котором НАТО не станет помогать, уверен бывший депутат сейма.

«Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов», — сказал Пискорский.

Он считает, что Польша не сможет рассчитывать на помощь без предварительного одобрения своих кураторов из США и Великобритании. Однако он допускает, что Варшава рискнет принять самостоятельное решение.

«Я всегда повторяю, что теоретически всё возможно — ничему не удивлюсь. Однако то, что касается Польши, — всё возможно, но только исключительно после одобрения Лондоном и Вашингтоном. Мало того, если в Вашингтоне или в Лондоне решат втянуть Польшу в войну, то это произойдет так или иначе. Риск теоретически есть», — добавил эксперт.

1 июля бывший глава министерства общественной безопасности Польши Станислав Козей заявил, что Европа может чувствовать себя спокойно до завершения спецоперации на Украине. Однако после достижения своих целей Россия, по мнению генерала, начнет наступление на Сувалкский коридор.

«Если бы [президент РФ Владимир] Путин одержал победу над Украиной, то следующей его стратегической целью стало бы обеспечение сухопутной связи с Калининградом. В настоящий момент, особенно когда Швеция и Финляндия вступают в НАТО, Калининград становится для России особенно важной стратегической базой», — считает Козей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».