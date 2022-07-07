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В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
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В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары

Из-за жары усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях из-за сильной жары. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Он отметил, что с начала пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров.

«Пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, выявляют случаи несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах», — заявил Бирюков.

Также он подчеркнул, что специалисты проверяют, чтобы лесопарковые зоны были очищены от сухой растительности, валежника и мусора, беседуют с отдыхающими о правилах безопасного поведения.

Кроме того, на территории ТиНАО на границах поселений обустроили противопожарные минерализованные полосы.

По словам Бирюкова, специалисты обеспечили пожарной технике доступ к водоемам и обустроили пирсы, а также подготовили вертолетные площадки.

Ранее в этот день стало известно, что в России введены новые климатические нормы, понятие «температурная аномалия» актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет.

6 июля МЧС России сообщал, что сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +30...+32 градусов прогнозируется в Москве в четверг.

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