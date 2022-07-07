Гранитную мостовую XIX века нашли в центре Тюмени

Рабочие обнаружили старинную мостовую во время вскрытия дорожного полотна в центре Тюмени. Дорога XIX века находилась на глубине 0,5 м.

Ремонтные работы проводятся на улице Дзержинского. По словам реставратора Святослава Шитова, активисты не дают рабочим вывезти фрагменты гранитной мостовой на свалку. Они собирают камни и сохраняют для дальнейшей реконструкции фрагментов улицы. Об этом сообщает портал «Наш город».

Археологи считают, что на территории должны работать специалисты по охране объектов культурного наследия.

В июне сообщалось, что была найдена подрядная организация, которая займется восстановлением здания культурного наследия на улице Дзержинского. Дом Ф.З. Рубцовой был построен больше 100 лет назад и в 2019 году пострадал от пожара. В доме находилась мастерская Шитовых.