Опасное заболевание крупного рогатого скота выявили в Якутии

На территории Якутии выявлен очаг заболевания эмфизематозным карбункулом крупного рогатого скота. Болезнь может привести к быстрой гибели животных.

Очаг находится на территории участка «Маай» в селе Сайылык в Верхневилюйском районе. Ветеринарная служба проводит комплекс санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий, пишет ИА SakhaNews. На данный момент определены границы эпизоотического очага. Владельцев животных просят информировать о случаях заболевания.

Болезнь, которая обычно возникает в жаркое и сухое лето, поражает крупный рогатый скот и буйволов. Реже инфекцию обнаруживают у овец и коз. Заболевание проявляется хромотой, крепитирующим отеком и быстрой гибелью больного животного. Симптомы могут проявиться в течение нескольких месяцев после выхода животного на пастбище. Употреблять мясо и молоко от больных животных запрещено.