Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае

В Приморском крае на 8 июля объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются обильные осадки.

Активную подготовку к непогоде ведут коммунальные службы Владивостока. Дорожники прочищают ливневки и поднимают решетки, что позволит избежать подтоплений на улицах города, пишет VostokMedia. Водителей просят учитывать, что на проезжей части под водой возможны ямы, и просят соблюдать осторожность.

Обильные осадки начнутся еще вечером 7 июля. На юге и западе Приморья может резко подняться уровень воды. За 12 часов и менее выпадет до 40 мм осадков. Местами возможны очень сильные дожди с выпадением более 50 мм осадков.

В конце июня из-за обильных дождей во Владивостоке была нарушена работа транспорта. В городе не ходили трамваи и электробусы, при этом не была нарушена работа троллейбусов.