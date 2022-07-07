FT предупредила бизнесменов об угрозе китайского промышленного шпионажа

Промышленный шпионаж со стороны китайских компаний представляет собой растущую угрозу для западного бизнеса. Такое заявление сделали в газете Financial Times со ссылкой на совместное заявление директора ФБР США Кристофера Рея и главы британской службы контрразведки МI5 Кена Маккаллума.

Кристофер Рей отметил, что правительство Китая представляет из себя еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем могут представить себе многие предприниматели.

«Когда они имеют дело с китайской компанией, они должны понимать, что также имеют дело с китайским правительством», — заявил Кристофер Рей в ходе пресс-конференции в Лондоне.

По словам директора ФБР США, под «китайским правительством» следует понимать Министерство государственной безопасности КНР и Народно-освободительную армию Китая.

Кроме того, представители ведомств предупредили, что Китай широко использует «спонсируемые государством хакерские атаки». Они рекомендовали западным бизнесменам сотрудничать с ФБР и МI5 для устранения данной угрозы.

В свою очередь Маккаллум добавил, что МИ-5 сейчас проводит в семь раз больше «расследований подозрительной деятельности Китая», чем в 2018 году.

Накануне научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков высказался на тему возможной причастности биологических разработок США к пандемии коронавируса. Он отметил, что уханьская лаборатория, откуда, скорее всего, и начал распространяться среди человечества коронавирус, — это лаборатория, которая занималась биоразработками для США. Даже на их официальной страничке в интернете написано, что там исследуют конго-крымскую лихорадку, лихорадку Эбола и коронавирус, отметил эксперт. По его словам, до этого эти исследования проводились в США, однако там появилось много противников подобных разработок.

10 июня представитель министерства обороны Китая Тан Кефей предупредил 10 июня США о том, что любые попытки со стороны Вашингтона использовать Тайвань для контроля над Пекином обречены на провал. Представитель минобороны Китая подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР.

Также Китай призывает США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню и военные связи.