Пожары площадью 3 тыс. га ликвидировали в Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области ликвидировали девять природных пожаров. Общая площадь горения составляла 3 тыс. га.

Работа лесопожарной группировки продолжается на пяти объектах в Зейском и Селемджинском районах. Два возгорания локализованы на площади 720 га, уточняет Амурская служба новостей. Общая площадь действующих пожаров составляет 1,3 тыс. га. Причиной всех пожаров стали грозы. Возгорания находятся на значительном удалении от населенных пунктов и не представляют опасности для людей и экономики.

В ликвидации пожаров участвуют свыше 100 сотрудников Амурской авиабазы, лесхозов, групп оперативного реагирования пожарных частей.

Ранее в этот день режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в Хабаровском крае. Сложная ситуация складывается в шести районах. Осадки в ближайшие дни не ожидаются, в связи с чем оперативные службы должны принять меры по недопущению угрозы для людей и объектов экономики.