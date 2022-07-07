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Военные ВСУ за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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За сутки военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 47 раз. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«<…> На донецком направлении противник применял РСЗО (реактивная система залпового огня. — Ред.) «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 122 мм. На горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, выпустив 243 единицы различных боеприпасов», — написал СЦКК ДНР в Telegram-канале.

Всего ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов, включая столицу региона Донецк. В результате погибли семь мирных жителей, из которых трое детей. Еще 28 человек ранены, среди них восемь несовершеннолетних.

Противник, по данным СЦКК ДНР, повредил 43 дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

6 июля поступила информация о гибели троих детей в Макеевке: подростка и пожилого мужчины, в Петровском районе Донецка скончалась женщина. Еще один мужчина умер от ранений в Ясиноватой.

5 июля в Донецке погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. Уточнялось, что там украинские войска обстреляли центральный Ворошиловский район.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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