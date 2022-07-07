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Восемь регионов РФ и Китая намерены расширять торговое сотрудничество

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Россия и Китай договорились о расширении торгово-экономического сотрудничества, сообщили в четверг, 7 июля, в Генеральном консульстве РФ в Харбине.

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Договоренность была достигнута в ходе состоявшейся накануне видеоконференции, посвященной углублению торгово-экономического сотрудничества между регионами Дальнего Востока России и провинциями Китая.

С российской стороны в мероприятии приняли участие шесть дальневосточных регионов: Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Сахалинская область, Хабаровский край.

С китайской стороны участвовали представители провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншэн и Гуандун Чжан Синь. Также во встрече принимал участие советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в России Ли Цзинюань.

«В рамках видеоконференции подписаны меморандум о стимулировании двустороннего практического сотрудничества между агентством международного сотрудничества Приморского края и управлением коммерции провинции Хэйлунцзян, а также коммерческие документы между 48 компаниями из России и Китая», — говорится в сообщении дипмиссии.

Также указано, что еще около 200 предприятий выразили желание продолжить общение на организуемых в обозримом будущем B2B-переговорах.

15 июня глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. Цзиньпин указал тогда на готовность страны развивать стабильное двустороннее сотрудничество с Россией.

В тот же день сообщалось, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с начала спецоперации на Украине КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.

10 июня в Благовещенске был открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Первыми по нему в КНР отправились грузовики с соевым маслом. Проезд по новому мосту будет бесплатным до конца августа.

До этого, 30 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

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