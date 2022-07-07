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Китайский военный эксперт Чжунпин заявил о риске ядерной войны в Европе из-за Украины

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Продолжение конфликта на Украине приведет Европу к ядерной войне. Об этом 4 июля заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в колонке Global Times.

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Поводом для размышлений специалиста стали заявления зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который сказал, что «бурный роман европейцев с украинцами завершается».

По мнению Сун Чжунпина, европейцы все чаще воспринимают Украину как свою ношу, которую им тяжело нести. Они начинают чувствовать усталость от Украины, а это означает, что «медовый месяц» между Европой и Украиной подходит к концу.

Эксперт заявил, что эскалация конфликта приведет к вовлечению Европы в него, а это в свою очередь затянет уже весь блок НАТО и приведет к разрушительным последствиям.

«Если военный конфликт будет продолжаться и расширяться, Европа будет насильно втянута в войну, чего страны региона видеть не хотят. Кроме того, все больше европейцев испытывают антипатию к гегемонии Вашингтона и подчеркивают стратегическую автономию Европы. Если война затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», — считает Сун Чжунпин.

Другой китайский эксперт, выступивший на условиях анонимности, заявил, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время, так как это выгодно Вашингтону и Лондону для установления контроля над Европой.

«США и Великобритания пользуются продолжающимся украинским кризисом, чтобы доминировать в построении европейского порядка, а также глобального порядка. Именно призрак стремления к гегемонии побудил США и Великобританию в такой крайней степени эксплуатировать Европу и НАТО», — заключил специалист.

29 июня страны НАТО назвали РФ самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников и мира и стабильности в евро-атлантическом регионе. При этом в обнародованной декларации указано, что альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

Высшей гарантией безопасности НАТО назвали стратегические ядерные силы. Этот пункт вошел в новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса.

7 июня полковник морской пехоты США в отставке, экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк выразил мнение, что американские поставки оружия Киеву подстегивают ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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