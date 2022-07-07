Города в России переведут на отопление древесными отходами

В России планируется отапливать дома отходами деревообработки. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко (есть у «Известий»).

Такое топливо дешевле обычного на 20–30%. Но модернизация котельных может привести к удорожанию энергии для населения.



Согласно документу, в Минстрое считают возможным выделять инфраструктурные кредиты субъектам на такую модернизацию котельных (программа «Инфраструктурное меню»).



«В ходе совещания были отмечены высокая экологическая эффективность биотоплива с точки зрения снижения выбросов в атмосферу, а также успешные проекты по переводу котельных на него без негативных тарифных последствий», — сказала «Известиям» представитель Виктории Абрамченко Марта Галичева.



Также мера станет поддержкой деревообрабатывающих предприятий в условиях санкционного давления, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Использование спрессованных отходов от лесной продукции экономнее на 20–30% обычных угля и мазута, отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.



Затраты, необходимые для перевода угольной котельной на древесное биотопливо (пеллеты, щепу), сопоставимы со стоимостью строительства новой котельной, считают в ассоциации «Совет производителей энергии».



Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»: Био в ресурс: в России начнут отапливать дома отходами деревообработки