Историческое здание загорелось в Омске

В Омске возник пожар в здании-памятнике, расположенном в Газетном переулке. Речь идет о доходном доме начала ХХ века.

ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на МЧС пишет, что сообщение о пожаре в центре города поступило на пульт дежурного в 9:01. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 кв. м. Через час возгорание удалось локализовать.

Доходный дом, известный также как дом Дворжецких, построили в 1900–1910 годах. По оценке экспертов, сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии. Там необходимо усилить несущие конструкции, наладить гидроизоляцию, заменить все коммуникации, сделать капитальный ремонт экстерьера и интерьера.

Городская администрация пыталась найти покупателя для этого здания-памятника. В 2021 году городской департамент имущественных отношений все же сдал здание в аренду микрокредитной компании «Капитал» на 20 лет.