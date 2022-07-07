Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае предупредили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
Мир
Семь человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов украинских военных
Мир
Под Херсоном нашли перевалочный пункт диверсантов ВСУ и схрон с оружием
Мир
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Экономика
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля
Экономика
Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют
Мир
В Германии указали на уменьшение военной и финансовой помощи Украине
Мир
Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Мир
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
Мир
Лавров начнет саммит G20 со встреч с главами МИД Китая и Турции

Историческое здание загорелось в Омске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске возник пожар в здании-памятнике, расположенном в Газетном переулке. Речь идет о доходном доме начала ХХ века.

ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на МЧС пишет, что сообщение о пожаре в центре города поступило на пульт дежурного в 9:01. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 кв. м. Через час возгорание удалось локализовать.

Доходный дом, известный также как дом Дворжецких, построили в 1900–1910 годах. По оценке экспертов, сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии. Там необходимо усилить несущие конструкции, наладить гидроизоляцию, заменить все коммуникации, сделать капитальный ремонт экстерьера и интерьера.

Городская администрация пыталась найти покупателя для этого здания-памятника. В 2021 году городской департамент имущественных отношений все же сдал здание в аренду микрокредитной компании «Капитал» на 20 лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022