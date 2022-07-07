Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае предупредили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
Мир
Семь человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов украинских военных
Мир
Под Херсоном нашли перевалочный пункт диверсантов ВСУ и схрон с оружием
Мир
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Экономика
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля
Экономика
Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют
Мир
В Германии указали на уменьшение военной и финансовой помощи Украине
Мир
Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Мир
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
Мир
Лавров начнет саммит G20 со встреч с главами МИД Китая и Турции

Семейные ипотечные заемщики выбирают Новую Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За I полугодие 2022 года почти 80% всех сделок с многокомнатными квартирами в Новой Москве совершены с помощью заемных средств. Так, именно ТиНАО наиболее востребован у семейных ипотечных клиентов. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».

В I полугодии 2022 года доля ипотечных сделок в общем объеме заключенных в проектах Новой Москвы ДДУ с квартирами составила 71%. При этом в зависимости от типа квартир данный показатель существенно отличается.

Возврат в будущее: самозанятым предлагают дать льготу при покупке жилья
Как имущественный налоговый вычет может уравнять в правах работающих на себя и других предпринимателей

Наиболее активно привлекают заемные средства покупатели многокомнатных квартир в новостройках ТиНАО: доля таких сделок по итогам I полугодия 2022 года составила 79,7%. Чуть реже с помощью заемных средств приобретаются трехкомнатные квартиры (77,1%). Наименьшая доля ипотеки — у студий (62,5%).

Сейчас мы наблюдаем изменение подхода к покупке квартир в Новой Москве, сказал основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

Еще пять-семь лет назад клиенты ориентировались на варианты с самой низкой ценой. Сейчас же благодаря повышению доступности ипотечных механизмов с помощью заемных средств все чаще приобретаются и просторные семейные квартиры.

На первичном рынке Старой Москвы доля ипотечных сделок в общем объеме заключенных в новостройках ДДУ с квартирами по итогам января—июня этого года составила 64,7%. При этом в разрезе по типам вариантов наблюдается ситуация, обратная ТиНАО. Наибольшая доля ипотечных сделок наблюдается среди студий (65,5%), двухкомнатных (65,4%) и однокомнатных квартир (65,1%). Покупатели многокомнатных квартир реже всего привлекают заемные средства: доля таких сделок в январе—июне 2022 года составила 50,2%.

Одна из причин, почему семейные клиенты выбирают ТиНАО, — стоимость жилья. Так, средняя цена трехкомнатной квартиры в проектах Новой Москвы в июне 2022 года составила 16 млн рублей, что на 22% ниже, чем в новостройках Старой Москвы (20,5 млн рублей).

Средний бюджет предложения четырехкомнатной квартиры в ТиНАО по итогам I полугодия достиг 23,9 млн рублей — на 21,6% меньше, чем в Старой Москве (30,5 млн рублей). Но не стоит сбрасывать со счетов и другие факторы. Например, с 2012 года в Новой Москве построено более 100 детских садов и школ, около 20 поликлиник и больниц. Реконструированы крупнейшие магистрали (Калужское и Киевское шоссе), в ТиНАО пришло метро. Кроме того, Новая Москва отличается благоприятной экологической ситуацией: примерно четверть ее территории занимают зеленые зоны. Все это повышает привлекательность ТиНАО для семейных покупателей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022