Семейные ипотечные заемщики выбирают Новую Москву

За I полугодие 2022 года почти 80% всех сделок с многокомнатными квартирами в Новой Москве совершены с помощью заемных средств. Так, именно ТиНАО наиболее востребован у семейных ипотечных клиентов. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».



В I полугодии 2022 года доля ипотечных сделок в общем объеме заключенных в проектах Новой Москвы ДДУ с квартирами составила 71%. При этом в зависимости от типа квартир данный показатель существенно отличается.

Наиболее активно привлекают заемные средства покупатели многокомнатных квартир в новостройках ТиНАО: доля таких сделок по итогам I полугодия 2022 года составила 79,7%. Чуть реже с помощью заемных средств приобретаются трехкомнатные квартиры (77,1%). Наименьшая доля ипотеки — у студий (62,5%).



Сейчас мы наблюдаем изменение подхода к покупке квартир в Новой Москве, сказал основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.



Еще пять-семь лет назад клиенты ориентировались на варианты с самой низкой ценой. Сейчас же благодаря повышению доступности ипотечных механизмов с помощью заемных средств все чаще приобретаются и просторные семейные квартиры.



На первичном рынке Старой Москвы доля ипотечных сделок в общем объеме заключенных в новостройках ДДУ с квартирами по итогам января—июня этого года составила 64,7%. При этом в разрезе по типам вариантов наблюдается ситуация, обратная ТиНАО. Наибольшая доля ипотечных сделок наблюдается среди студий (65,5%), двухкомнатных (65,4%) и однокомнатных квартир (65,1%). Покупатели многокомнатных квартир реже всего привлекают заемные средства: доля таких сделок в январе—июне 2022 года составила 50,2%.



Одна из причин, почему семейные клиенты выбирают ТиНАО, — стоимость жилья. Так, средняя цена трехкомнатной квартиры в проектах Новой Москвы в июне 2022 года составила 16 млн рублей, что на 22% ниже, чем в новостройках Старой Москвы (20,5 млн рублей).



Средний бюджет предложения четырехкомнатной квартиры в ТиНАО по итогам I полугодия достиг 23,9 млн рублей — на 21,6% меньше, чем в Старой Москве (30,5 млн рублей). Но не стоит сбрасывать со счетов и другие факторы. Например, с 2012 года в Новой Москве построено более 100 детских садов и школ, около 20 поликлиник и больниц. Реконструированы крупнейшие магистрали (Калужское и Киевское шоссе), в ТиНАО пришло метро. Кроме того, Новая Москва отличается благоприятной экологической ситуацией: примерно четверть ее территории занимают зеленые зоны. Все это повышает привлекательность ТиНАО для семейных покупателей.