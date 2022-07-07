Аналитик Тузов: ослабление рубля могло произойти благодаря участию государства

Ослабление рубля в июле объясняется вмешательством государства. Об этом 7 июля заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — заявил эксперт «Прайму».

По мнению аналитика, нормальным курсом доллара для России на данный момент является 70–80 рублей, о чем уже говорил Минфин. К концу года эта цель будет достигнута. Однако помешать этому могут санкции, из-за которых будет закрыто еще больше валютных корсчетов в российских банках.

Если же национальная валюта является крепкой и останется на уровне 50 рублей за доллар, то это невыгодно экономике, так как не позволит экспортерам рассчитывать на высокую прибыль.

«Это отрицательно влияет как на темпы восстановления экономики, так и на финансовую устойчивость экспортеров. Поэтому курс в 70–80 рублей за доллар действительно можно считать оптимальным. Он позволит экспортно ориентированной экономике РФ комфортно пережить период санкций», — заключил Тузов.

6 июля ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин спрогнозировал ослабления нацвалюты до 75 рублей за доллар. Он заявил, что ожидает интервенций против рубля с использованием валют дружественных стран, а также усиление спроса на валюту после введения параллельного импорта.

Другой эксперт, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, считает, что доллар поднимется до отметки в 70 рублей. К этому может привести падение цен на нефть ниже $100.

Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 66 рублей впервые с 3 июня. Об этом свидетельствуют данные площадки после открытия торговой сессии 6 июля. Стоимость доллара превысила 64 рубля впервые с 30 мая.