Карта спецоперации на Украине 7 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, в результате ударов ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тыс. человек, что составляет 60% ее численного состава. Кроме того, практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ: ее потери превысили 80% численного состава.

Ранее в этот день сообщалось, что служащие ВС РФ обнаружили в Херсонской области перевалочный пункт бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также схрон с оружием и боеприпасами. Среди находок россиян — гранатометы различных калибров, снаряды для них, автоматы, патроны, а также комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.

1 июля сотрудники российских спецслужб предотвратили крупный теракт в городе Херсон. Силовиками были обнаружены схрон и конденсаторная подрывная машинка, с помощью которой члены украинской диверсионно-разведывательной группы вместе с бывшим старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком планировали устроить серию взрывов.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».