Илон Маск стал отцом близнецов

У американского предпринимателя Илона Маска в ноябре прошлого года тайно родились близнецы. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило издание Business Insider со ссылкой на попавшие в его распоряжение судебные документы.

Матерью детей является директор по операциям и спецпроектам основанной Маском компании Neuralink Шивон Зилис.

Отмечается, что близнецы родились за несколько недель до рождения второго ребенка бизнесмена и канадской певицы Граймс.

Как отмечается в сообщении, в апреле Маск и Зилис подали прошение об изменении имен близнецов, чтобы частью их второго имени стали фамилии родителей, и суд удовлетворил эту просьбу.

Количество детей Маска, таким образом, возросло до девяти.

22 июня стало известно, что один из сыновей — Ксавьер Маск — от первого брака Илона Маска объявил о намерении сменить пол и имя.18-летний Ксавьер подал документы на смену имени и фамилии в Лос-Анджелесе. Свое намерение он объяснил своей гендерной идентичностью и нежеланием иметь что-либо общее с отцом.

Ксавьер Маск — сын Илона Маска и его бывшей жены, писательницы Джастин Уилсон. С матерью Ксавьера Александра Маск развелся в 2008 году.