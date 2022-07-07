Кадыров считает приоритетом в спецоперации уничтожение террористов из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым уничтожить сбежавших из республики на Украину террористов в ходе спецоперации. Об этом он заявил 7 июля в своем Telegram-канале.

«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики. ‹...› Сейчас они объявились в столице Украины. ‹...› Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали», — заявил Кадыров.

Глава Чечни указал, что те террористы похищали людей в республике, а также убивали и калечили мирное население. По его словам, за информацию о месте их расположения не раз объявляли вознаграждение.

14 июня украинский военнопленный Антон Максимец оценил свой опыт противостояния чеченским военным. Он порекомендовал сослуживцам отказаться от вступления в конфликт с бойцами.

До этого, 3 июня, Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что глава оборонного ведомства определил новые меры для ускорения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он отметил также, что Шойгу определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.

Так, 3 июля в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении территории Луганской Народной Республики и выходе на административные границы, установленные в 2014 году.

После этого Кадыров сообщил о возвращении чеченских бойцов домой после освобождения ЛНР. 7 июля он встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат» и вручил награды отличившимся бойцам. Глава Чечни указал, что спецподразделения продемонстрировали успехи в ходе спецоперации и пресекли «спекуляции об обособленности» чеченского народа от России.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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