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Массовую гибель пчел зафиксировали в Омской области

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В Омской области в Таврическом районе погибли пчелы. Причина — действия агропромышленного предприятия, которое не предупредило пчеловодов об обработке полей рапса химикатами.

По законодательству руководство компании должно было уведомить о своих планах не только владельцев пасек, но и всех местных жителей, поскольку пострадать могут и другие животные.

Как пишет ИА «Город55», поля обрабатывали лямбда-цигалотрином. Это вещество токсично не только для насекомых, оно может вызвать паралич у человека.

Пчеловоды Омской области решили подать коллективный иск в суд с требованием компенсации, так как подобное происходит и в других районах региона. В инцидентах разбираются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Белогорском округе Амурской области была отмечена массовая гибель пчел. Причастность к этому фермеров пока не доказана.

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