В пресс-центре МИЦ «Известия» Вильфанд дает прогноз на вторую половину лета. Трансляция
- Новости
- Общество
- В пресс-центре МИЦ «Известия» Вильфанд дает прогноз на вторую половину лета. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция Романа Вильфанда. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
О прогнозе погоды на вторую половину лета, как долго продлится жара в Центральной России, в каких регионах ожидаются аномальные погодные явления рассказывает:
— Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.