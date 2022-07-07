Великобритания перебросит в Польшу танковую роту Challenger

На этой неделе в Польшу прибудет британская танковая рота Challenger, сообщил 7 июля министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«Рота британских танков Challenger прибудет в составе сил союзнического усиления, уже находящегося в нашей стране», — написал он в Twitter.

Блащак отметил, что усиление британского контингента в Польше является еще одним доказательством поддержки восточного фланга со стороны Соединенного Королевства.

27 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. Он отметил, что альянс намерен укрепить передовые оборонные рубежи и усилить боевые группы на восточных рубежах до необходимого уровня.

11 июня директор Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин указал, что российский ответ на наращивание группировки НАТО в Польше будет соразмерным и адекватным.

10 июня президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи лидеров Бухарестской девятки заявил, что численность солдат в ряде стран на восточном фланге НАТО должна значительно увеличиться. Кроме того, он считает, что увеличение численности группировки НАТО должно распространяться не только на Польшу, но и на Болгарию, Венгрию, Словакию.

2 июня американский посол в Польше Марек Бжезинский рассказал о планах США построить в течение 10 лет в республике более 100 военных объектов. По его словам, уже началось строительство склада вооружения в городе Повидз, где размещена боевая батальонная группа США.

17 марта сообщалось, что власти Великобритании приняли решение разместить в Польше свои комплексы противовоздушной обороны и дополнительно отправить в страну своих военнослужащих.