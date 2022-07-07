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Фасады домов в Томске распишут в рамках фестиваля Street Vision

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Организаторы фестиваля Street Vision согласовали с властями Томска предварительные адреса 10 муралов — арт-объектов, которые создадут в городе в рамках акции «Выход в город-2». Художники начали готовить эскизы.

Руководитель проекта Иван Ларионов рассказал РИА «Томск», что осталось согласовать эскизы с собственниками зданий. Для этого художники проведут презентации. Муралы будут объединены одной темой — «Сибирь». Реализация проекта запланирована на июль, август и сентябрь.

Впервые художники оформили фасады в Томске в 2021 году. Тогда акция получила название «Выход в город». Было создано два граффити: на подпорной стене на улице Бакунина и на улице Розы Люксембург. Правда, в региональном комитете по охране объектов культурного наследия утверждали, что граффити незаконны и изображения необходимо закрасить.

Фестиваль Street Vision состоится 17–18 сентября на территории завода «Манатомь». Он станет последним, и на прощание организаторы решили повторить акцию «Выход в город», в рамках которой они создадут в Томске масштабные арт-объекты.

Впервые Street Vision прошел в Томске в 2012 году. Он обычно проходит на промплощадках. Посвящен молодежному искусству и новой городской культуре, рассказывает о таких направлениях, как граффити, инсталляция, стрит-арт, фотография, современная живопись, дизайн, видеоарт, музыка и уличные танцы. По данным организаторов, в прошлом году фестиваль посетили порядка 3 тыс. человек.

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