Замглавы ФТС Давыдов: ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО

Евросоюз и Киев пытались добиться приостановления участия России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом в четверг, 7 июля, заявил первый замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

«Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в результате участия России в Совете ВТамО 23–25 июня удалось добиться принятия резолюции, «в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».

По словам Давыдова, Россия призывает не учинять препятствия движению гуманитарных и жизненно важных товаров.

В рамках очередного пакета санкций в отношении РФ Евросоюз ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии. Позже, 18 июня, вступил в силу запрет Литвы на транзит грузов в Калининградскую область.

21 июня был опубликован черный список грузов, запрещенных для транзита через Литву.

Отмечалось, что ограничения на нефть и нефтепродукты с учетом ряда исключений, указанных в списке, не будут применяться до 5 декабря 2022 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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