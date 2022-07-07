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Премьер Новой Зеландии призвала реформировать ООН

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала ООН к реформам. Об этом она заявила 7 июля, выступая в аналитическом Институте Лоуи в Сиднее.

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Она считает, что ООН не смогла должным образом отреагировать на решение России начать специальную военную операцию по защите Донбасса.

«Позиция организации была морально несостоятельной <...> В этих обстоятельствах ожидание действий наших многосторонних институтов было для Новой Зеландии невозможным. Когда система дает сбой, мы ищем партнерства и подходы, основанные на принципе нашей независимой внешней политики, наших ценностях», — цитирует Ардерн NZ Herald.

Глава правительства предложила изменить структуру ООН, чтобы впредь не исправлять ошибки, которые могут быть ей допущены.

«Международные институты, включая ООН, несовершенны и не застрахованы от моральных ошибок. При поиске решений проблем, будь то война или спор, Новая Зеландия будет обращаться к этим же институтам в качестве посредника и, при необходимости, в качестве судьи. Когда они терпят неудачу, мы в первую очередь должны найти способы сделать их сильнее. Мы должны реформировать ООН, так чтобы мы не полагались на отдельные страны, накладывающие свои автономные санкции», — добавила премьер.

4 июля посол России в Китае Андрей Денисов заявил о необходимости расширения Совбеза ООН. По его мнению, структуру нужно расширить за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать ее более демократической. Сейчас, отметил дипломат, СБ является площадкой западной пропаганды.

28 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовключения призвал Организацию Объединенных Наций исключить Россию из Совета Безопасности. По его мнению, российскую делегацию необходимо лишить возможности манипулирования ООН и сделать невозможным нахождение Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.

В тот же день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на неприемлемость нарушений правил работы СБ ООН из-за выступления Зеленского. Он напомнил, что Совет Безопасности ООН «не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента В. Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО».

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